Başkan Karamehmetoğlu'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
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Başkan Karamehmetoğlu'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

20.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:21
Başkan Karamehmetoğlu'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, Çermik Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına salgın döneminde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Karamehmetoğlu, sağlık çalışanlarına yanlarında oldukları mesajı verdi. Hastane çalışanlarından pandemi ve hasta oranları ile ilgili bilgi alan Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, "Sizler bu sürecin kahramanısınız. Bu süreçte ailelerinizden sevdiklerinizden ayrı kaldınız. İnşallah bu dönemler bir an önce geçecek. Bizler yeniden kavuşacak ve sarılacağız. Türkiye bu sınavı, devletimizin ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde özverili ve başarılı çalışmalarıyla gayet güzel geçiriyor. Biz zaten toplum olarak kolonya ve temizlik kültürümüzle çoğu tedbiri uyguluyorduk. El hijyeni fiziki mesafe, temizlik sizlerin de vurguladığı gibi çok önemli. Bir eksiğiniz olduğu zaman Şehmus Karamehmetoğlu adına ve Çermik Belediyesi adına yanınızda olduğumuzu tekrardan vurgulamak isterim. Arkanızda değil yanınızdayız" dedi.

Çermik Belediyesi olarak sürecin başından bu zaman dilimine kadar aldıkları tedbirler ile her zaman farkındalık oluşturmayı amaçladıklarının da altını çizen Karamehmetoğlu, sağlık personeline moral verdi.

Hastane çalışanları ise ziyaretleri sebebiyle Başkan Karamehmetoğlu'na teşekkürlerini sunarak "Bu süreç inşallah geçecek. O dönemden beri canla başla çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Hastanemiz en fazla pandemi hastası ağırlayan hastanelerden oldu. Bu durumu başarı olarak görüyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız ve desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Başkan Karamehmetoğlu'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Başkan Karamehmetoğlu'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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