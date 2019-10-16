Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti

Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve beraberindekiler ile birlikte Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i ziyaret etti.

16.10.2019 10:08
Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve beraberindekiler ile birlikte Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i ziyaret etti.


Başka Kahraman, beraberinde Çatak güvenlik korucuları ile birlikte Çatak Kaymakamlığına atanan Ekrem Çeçen'i ziyaret ederek yeni görevine başarılar dilerler. Başkan Karaman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ve Çatak'ın yiğit korucularla birlikte Çatak Kaymakamı olarak atanan Ekrem Çeçen beyi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Misafir perverliğinden dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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