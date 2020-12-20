Başkan Kahraman'dan Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin'e ziyaret

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Ankara'ya giden Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, ilk olarak güvenlik korucularının Ankara'daki temsil merkezi olan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonunu ziyaret ederek burada bir takım toplantılar gerçekleştirdi. Toplantıların ardından ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı ile Mardin ve Bingöl milletvekillerini ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Kahraman, "Önce güvenlik korucularının meclisteki sesi MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'i, ardından da göreve geldiği günden beri güvenlik korucularına her zaman destek olan ve koruculuk sistemini etkin kullanmada mihenk taşı olan Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret ettik. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ile devam eden ziyaretimizin son durağı ise İçişleri Bakanlığı oldu. Burada İçişleri Bakanımızın Süleyman Soylu'ya güvenlik korucularımızın selamlarını ilettik. İçişleri Bakanımızla yaptığımız görüşmeler oldukça verimli bir zeminde geçip, güvenlik korucularımızın beklediği umut dolu haberler için adeta bir ışık oldu. Bu ziyaretler çerçevesinde bizleri misafir eden devlet büyüklerimize ve diğer devlet erkanımıza teşekkür ediyor, bizleri bu süreçte gerek sosyal medyadan gerekse telefonla arayıp desteklerini ileten dernek başkanları ve güvenlik korucusu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı