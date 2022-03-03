Başkan, işitme engelli kedisi 'Pamuk'a makam odasında bakıyor

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sahiplendiği işitme engelli Ankara kedisine makam odasında bakmaya başladı. 'Pamuk' ismi verilen Kedi, makama gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaklaşık 2 yıl önce bakması için getirilen işitme engelli Ankara kedisine 'Pamuk' ismini verip makam odasına aldı. Pamuk, kısa sürede belediye binasında yaşama uyum sağladı. Belediye personelinin da yakından ilgilendiği Pamuk, Başkan Çelik'in makam odasında olduğu anlarda masasında, olmadığı zamanlarda ise makam koltuğunda oturuyor.