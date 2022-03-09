Başkan Işıksu: "Sizlerin hayalleri geleceğimize ışık tutuyor" - Haberler

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Başkan Işıksu: "Sizlerin hayalleri geleceğimize ışık tutuyor"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Işıksu:

Öğrenciler ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Kitaplara olan sevginizden dolayı sizleri tebrik ediyorum.

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Öğrenciler ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Kitaplara olan sevginizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin hayalleri ve fikirleri ülkemizin yarınlarına ışık tutuyor" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 'Okuyorum, Ülkemi Geziyorum' sloganı ile '81 il 81 kitap' projesinde başarılı olan Erenler İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Gerçekleşen programa Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy da katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Günhan Yazar, "Sevgili öğrenciler, kıymetli evlatlarımız; kitap okuma kültürü şuan ki yaşlarınızda kazanılan ve hangi yaşa gelinirse gelinsin insanın kendini geliştirmesine devam edebilmesi için kesinlikle bırakmaması gereken bir alışkanlıktır. Sizlerin bu yaşta kitaba sarılması geleceğimiz ve sizler için mutluluk verici. Her birinizi, öğretmenlerinizi ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Okuyorum, Ülkemi Geziyorum sloganı ile 81 İl 81 Kitap projesinde başarılı olan siz kıymetli öğrencilerimizi ve sizlere kitap okuma sevgisini kazandıran değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sizlerin hayalleri ve fikirleri ülkemizin yarınlarına ışık tutuyor. Her birinize derslerinizde üstün başarılar diliyorum" diye konuştu. Program konuşmaların ardından öğrencilerle soru-cevap ve sohbet ile son buldu. - SAKARYA

Başkan Işıksu: Sizlerin hayalleri geleceğimize ışık tutuyor

Başkan Işıksu: Sizlerin hayalleri geleceğimize ışık tutuyor

Başkan Işıksu: Sizlerin hayalleri geleceğimize ışık tutuyor

Başkan Işıksu: Sizlerin hayalleri geleceğimize ışık tutuyor

Başkan Işıksu: Sizlerin hayalleri geleceğimize ışık tutuyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Günhan Yazar, Fevzi Kılıç, Erenler, Kitap, Yerel, Haberler

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