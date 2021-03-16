Başkan Işık: "Yatırımcılara desteğimiz sürecek"
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Başkan Işık: "Yatırımcılara desteğimiz sürecek"

16.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:39
Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 5. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 5. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Işık, seçimde güven tazeleyen MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'a başarılar diledi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan İsmail Tosun, güven tazeleyerek, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yeniden başkanlığa seçilen İsmail Tosun ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Başkan Işık, MÜSİAD üyelerine Kütahya ekonomisine ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Işık son olarak, Kütahya'ya yapılan yatırımları desteklerini ve yatırımcılara yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Yatırımcılara desteğimiz sürecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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