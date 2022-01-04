Başkan İduğ, şantiye çalışanlarının yeni yılını kutladı

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - Başkan İduğ, yeni yılın ilk mesai gününde çalışanlarını ziyaret etti

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeni yılın ilk mesai gününde çalışma arkadaşlarını ziyaret etti.

Şantiye çalışanları ile bol bol sohbet ederek 2021 yılı değerlendirmesi yapan Başkan Mustafa İduğ, 2022 yılı beklentilerini dinledi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri'nin Bornova Belediyesi'nin kalbi olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Göreve geldiğimizden bu güne 3 ana müdürlüğümüzde iyileştirme çalışmaları yaptık. Ekipmanlarımızı yeniledik. Bu yıl Bornova'da daha iyi bir resim göreceğiz" dedi.

Günde 11 bin 183 konteyner çöp

Ziyaretlerine ilk olarak Temizlik İşleri Şantiyesi ile başlayan Başkan Mustafa İduğ, daha temiz bir Bornova hedefi ile çalıştıklarını söyledi. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda temizlik ekiplerinin günde 10 bin 120 noktadan ,11 bin 183 konteyner atık topladığını belirten Başkan İduğ, "Atık Transfer Merkezi ile hem yakıt hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Bu sayede de ekiplerimiz günde 24 saat, 3 vardiya şeklinde çalışıyor" diyerek ekip arkadaşlarını başarılı çalışmaları için tebrik etti.

2021'in en önemli yatırımı Asfalt Plenti

Başkan Mustafa İduğ, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Şantiyesi ziyaretlerinde de 2021 değerlendirmesi yaptı. Fen İşleri olarak yaptıkları yatırımları hatırlatan Başkan İduğ, "Kendi betonumuzu üretiyoruz. Daha önce 14 kilometre yol yapılırken, 2021 yılında bu rakamı 64 kilometreye çıkardık. 61 milyon liraya aldığımız araçlarımızın değeri, 141 milyon liraya çıktı. Ama 2021 yılın en önemli yatırımı Asfalt Üretim Tesisi oldu. Çok yakın zamanda hizmete başlayacak olan asfalt plentimizin yararlarını 2022 yılda göreceğiz" diye konuştu.

İlçede bulunan parkaların bakım ve onarımlarını da kendi imkanları ile yaptıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Parklarımızın çoğunun tadilatı tamamlandı. Yeşillendirme çalışmaları yapıldı, ağaç dikildi. Ayrıca seramızda kendi ağaç ve bitkilerimizi üretmeye başladık. Yeni yılda da bu çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet