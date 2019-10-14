Başkan Hülya Öztürk: "Ülkü Ocakları, liderimizin vizyonudur"

14.10.2019 15:25

MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Ülkü Ocakları'nın yeni hizmet binasını inceleyen Başkan Öztürk, "Açılışına şahitlik ettiğimiz, kutlu yuvamızı yeniden ziyaret edip Ocak Başkanımız Serdar Akkoç'la çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Misyon ve vizyonu ülkemiz adına önem arz eden, bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bir vizyonun parçasıdır eğitim ve kültür faaliyetleri ile pek çok ile örnek olan Kütahya Ülkü Ocakları'nın yeni mülkiyetinin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.



Kütahya Ülkü Ocakları'na kendi mülkünün kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kütahya Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç, "MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk ile beraberindeki ziyaretçilerimizle bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. Bizler kutlu davamızın yarım asırlık bir hayalini hep birlikte gerçekleştirdik. Yüzlerce kişinin katılımı ile açılışını gerçekleştirdiğimiz Ocak binamıza hayırlı olsun ziyaretlerimiz sürüyor. Bu kapsamda MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk ve Yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.



Ziyarete Kütahya Ülkü Ocakları Asena Birim Başkanı Kübra Öztürk ve MHP İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA