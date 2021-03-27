Başkan Hızlan, "Amacımız Türk dünyasına hizmet etmektir"
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Başkan Hızlan, "Amacımız Türk dünyasına hizmet etmektir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Hızlan, 'Amacımız Türk dünyasına hizmet etmektir'

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Hızlan, Eskişehir'in Türk Dünyası'nın başkenti olduğunu, pandemi sonrası Türk töresi ile ilgili muhtelif zamanlarda konferanslar verdirmeye devam edeceklerini belirterek, "Amacımız Türk dünyasına hizmet etmektir" dedi.

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Eskişehir Kızılelma Turan Derneği başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Hızlan, Eskişehir'in Türk Dünyası'nın başkenti olduğunu, pandemi sonrası Türk töresi ile ilgili muhtelif zamanlarda konferanslar verdirmeye devam edeceklerini belirterek, "Amacımız Türk dünyasına hizmet etmektir" dedi.

Dernek binasında yapılan olağan kongrede divan teşekkül ettirildi, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Gündem maddeleri teker teker görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Kongreye tek liste ile girildi ve kongre sonucu Ahmet Hızlan tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, kongrede yaptığı konuşmada, "Amacımız, Türk Dünyasına hizmet etmektir. Eskişehir, Türk Dünyası'nın başkentidir. Derneğimizde, pandemi sonrası Türk Töresi ile ilgili muhtelif zamanlarda konferanslar verdirmeye devam edeceğiz. Pandemi sonrası, Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı ile birlikte ortak etkinlikler yapmak istiyoruz. Bu yapacağım etkinliklerle ilgili Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı bizlere destek verecekler. Karşılıklı ortak projeler üzerinde görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

Kongre sonucuna göre Asil Yönetim Kurulu üyeliklerine, Ahmet Muhammed Hızlan, Ertuğrul Nazlı, Ahmet Yaldır, Bülent Yücekara, İbrahim Bal, İlyas Fatih Şimşek, Mehmet Fun, Ömer Lütfi Şanlı, Durmuş Calp, Abdurrahman Altın, Ramazan Kaya, Asil Denetleme Kurulu üyelerine ise, Alaaddin Sarı, Hasan Gürbüz, Ertuğrul Altınel, Ceylani Ergün, Abdullah Kurtuldu seçildiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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