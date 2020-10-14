Başkan Hasan Avcı stajyer öğrenciler ile biraraya geldi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediyede stajyer olarak görev yapan öğrencilerle Meclis Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediyede stajyer olarak görev yapan öğrencilerle Meclis Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın yanı sıra Altıeylül Belediyesinin yeni kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli ve tüm belediye stajyerleri katıldı

Belediyede aynı anda farklı birimlerde görevli stajyer öğrencilerin görev yaptığını belirten Başkan Avcı, staj eğitiminin öğrencilerin ileriki hayatlarında önemli bir tecrübe ve geleceklerine yön vermesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Avcı, Öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Öğrencilerle yapılan toplantıda konuşan Başkan Avcı, " Öncelikle Altıeylül ailemize katıldığınız için sizlere hoş geldiniz diyorum. Staj süreniz boyunca Altıeylül ilçemize ve burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet eden bir kurumda staj yapacağınızdan dolayı iş hayatınızda size büyük faydalar sağlayacak önemli tecrübeler edineceğinize inanıyorum. Benim bir Belediye Başkanı olarak, bir İnşaat mühendisi abiniz olarak sizlere tavsiyem, her zaman gayret etmeniz, çok çalışmanızdır. Çok çalışıp başarıya ulaşmanızın yanında en önemlisi de vatanımıza, milletimize ve ailenize hayırlı birer evlat olmanızdır. Milli ve manevi duygularınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Sizlere Belediyemizde yapacağınız staj boyunca ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesinin 6 yıl boyunca kaliteli ve büyük işlere imza attığını ve öğrencilerin staj yaptıkları kurumun işlerini iyi bilmeleri gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı