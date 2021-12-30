Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı - Haberler
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Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı

Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bafra 30 Ağustos İlkokulu 1-B Sınıfı öğrencileri "Yöneticilerimizi Tanıma Projesi" kapsamında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra 30 Ağustos İlkokulu 1-B Sınıfı öğrencileri "Yöneticilerimizi Tanıma Projesi" kapsamında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçeklesen ziyarete; Okul Müdürü Süleyman Kaplan, sınıf öğretmeni Özgür Demir ve bazı öğrenci velileri de katıldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Kılıç, okullarda verilen eğitimi desteklemek amacıyla uygulanan bu projelerin çok verimli olduğunu, hem teorik hem de pratik bilgilerle öğrencilerimizin kendilerini geleceğe daha kolay hazırlayabileceklerini belirtti.

Başkan Kılıç öğrencilere pandemi başlangıcında farkındalık oluşturmak amacıyla Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Başkan Amca ile Küçük Kahramanlar İş Başında" isimli kitapçığı hediye etti.

Keyifli buluşma öğrencilerin yönetim ve idare konusunda Başkan Kılıç'tan bilgi alması ve karşılıklı sohbetle devam etti. - SAMSUN

Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı

Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı

Başkan Hamit Kılıç minik yürekleri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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