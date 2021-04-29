Başkan Halil Başer: "Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz"
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Başkan Halil Başer: "Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Halil Başer: 'Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ilçe halkı ve gençler için son derece önemli olan halı saha projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ilçe halkı ve gençler için son derece önemli olan halı saha projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun himayesinde gerçekleşen Gençlik ve Spor yatırımları protoköl törenine ilçe Başkanımız Yaşar Rıdvan Kocaman ve Gençlik Kolu Başkanımız Hüseyin Elibol ile katılım sağladık. İlçemizdeki halı sahanın yenilenmesi ve üzerinin kapatılması için protokolü imzaladık. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Halil Başer: 'Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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