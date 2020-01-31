Başkan Halil Başer: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız"

31.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:13

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi. Başer, "Türk Bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilmelidir" dedi.



Başkan Başer yaptığı açıklamda, "Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil eder. Türk Bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Irkçı Yunan Milletvekili Lonnis Lagos'u şiddetle kınıyorum. Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, kimliğimiz, inancımız ve vatanımızın sembolüdür. Türk Bayrağının, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yırtılması, milletimizin kutsal değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.



Başer, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. Buna mani olmaya hiç bir güç yetmeyecek" ifadelerini kıllandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA