Başkan Gürlesin, Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Hacı İbrahim Cin Ortaokulu Kız Hentbol Takımı oyuncularının hem Denizli İl İkinciliği başarılarını ödüllendirdi hem de karne heyecanlarına ortak oldu.

2017-2018 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla, Hacı İbrahim Cin Ortaokulu öğrencilerinin karnelerini dağıtan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kız Hentbol Takımı oyuncularının Hentbol Küçük Kızlar grubundaki il ikinciliklerini de tebrik ederek, ödüllendirdi. Hacı İbrahim Cin Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rasül Çövüt, okul müdürü Mustafa Öztürk ve okula ismi verilen hayırsever Hacı İbrahim Cin'in oğlu Hamdi Cin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Hacı İbrahim Cin Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek, yarıyıl tatili öncesindeki karne heyecanına ortak olan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Eğitim döneminin ilk dönemini tamamladınız. İkinci yarıyı da sağlıklı ve başarılı bir şekilde bitirip, bundan sonraki yaşantınızda daha başarılı yerlere gelmenizi temenni ediyorum. Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ve tabi ki öğretmenlerimiz için meşakkatli geçen bir dönemi daha geride bıraktık. Daha da güzel yarınlar görebilmek için yetiştirdiğimiz çocuklarımızın eğitim hayatı çok önemli. Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli temel taşlardan birisi de eğitimdir. Bir anlamda eğitime destek, geleceğe yatırım demek. Bu anlamda Pamukkale Belediyesi olarak, eğitimi önemsiyor ve öğrencilerimize ve okullarımıza desteğimizi her daim sürdürüyoruz. İlçemizde 128 okulumuzun tamamına ulaşarak fiziki ihtiyaçlar başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesi anlamında ciddi destek sağlıyoruz. Hem okullarımıza, hem öğrencilerimize ve ailelerimizin yanında yer alarak, destek olarak, yarınlarımıza yatırım yaptığımızın bilincindeyiz. Öğrencilerimize eğitim yardımından kırtasiye desteğine, okullarımızın dış cephe onarımlarından halı sahalara, konferans salonlarına kadar ve birçok malzeme eksikliklerini tamamlayarak önemli destekler sağlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Gürlesin, Hacı İbrahim Cin Ortaokulu'nun hentbolda Denizli İl İkinciliği başarısını elde eden Kız Hentbol Takımı oyuncularının da karne heyecanını paylaşarak, başarılarını ödüllendirdi. - DENİZLİ