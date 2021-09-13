Başkan Gürkan, Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret etti

Türkiye'nin birçok ilinden Malatya'da gerçekleştirilen fuara katılmak için gelen modifiyeli araç ve klasik araç tutkunları, Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan otopark alanında modifiyeli ve klasik araçlarını sergilediler.

2. Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Gürkan, fuar için gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Fuarda bulunan araç ve motorları da inceleyen Başkan Gürkan, Malatya'da güzel bir organizasyon yapıldığını ve fuara ilginin de yoğun olduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, " Malatya'mızda modifiyeli araç diye tabir ettiğimiz nostaljiyi geriye atıp yok etmeyen hakikaten geçmişine sahip insanlarımız var. Bu anlamda fuara katılan herkese teşekkür ediyorum. Modifiyeli araçlarla ilgili Tanju Akdoğan kardeşimizin yaptığı yarışmada dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarı sıralaması diye tabir ettiğimiz şey bir nostaljidir. Esas olan fuara katılan kardeşlerimizin bulundukları yere ait olma duygusunu kazanmasıdır. Malatya için güzel bir organizasyon. Organizasyonu bizlere yaşatan Malatya Modifiyeciler Kulübü Başkanı Mehmet Yaman başta olmak üzere, Tanju Akdoğan ile ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Modifiyeli ve klasik araçlara ilginin yoğun olduğu fuarda, modifiyeli ve klasik araç tutkunlarının yakından takip ettiği, modifiyeli aracıyla tır şoförlüğü yapan Tanju Akdoğan'da aracıyla birlikte fuar alanında yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmalarının ardından, Tanju Akdoğan'a Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

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