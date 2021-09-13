Başkan Gürkan, Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gürkan, Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Gürkan, Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Modifiyeciler Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 2'incisi yapılan Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin birçok ilinden Malatya'da gerçekleştirilen fuara katılmak için gelen modifiyeli araç ve klasik araç tutkunları, Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan otopark alanında modifiyeli ve klasik araçlarını sergilediler.

2. Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Gürkan, fuar için gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Fuarda bulunan araç ve motorları da inceleyen Başkan Gürkan, Malatya'da güzel bir organizasyon yapıldığını ve fuara ilginin de yoğun olduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, " Malatya'mızda modifiyeli araç diye tabir ettiğimiz nostaljiyi geriye atıp yok etmeyen hakikaten geçmişine sahip insanlarımız var. Bu anlamda fuara katılan herkese teşekkür ediyorum. Modifiyeli araçlarla ilgili Tanju Akdoğan kardeşimizin yaptığı yarışmada dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarı sıralaması diye tabir ettiğimiz şey bir nostaljidir. Esas olan fuara katılan kardeşlerimizin bulundukları yere ait olma duygusunu kazanmasıdır. Malatya için güzel bir organizasyon. Organizasyonu bizlere yaşatan Malatya Modifiyeciler Kulübü Başkanı Mehmet Yaman başta olmak üzere, Tanju Akdoğan ile ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Modifiyeli ve klasik araçlara ilginin yoğun olduğu fuarda, modifiyeli ve klasik araç tutkunlarının yakından takip ettiği, modifiyeli aracıyla tır şoförlüğü yapan Tanju Akdoğan'da aracıyla birlikte fuar alanında yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmalarının ardından, Tanju Akdoğan'a Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Tanju Özcan
Magazin Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Diego Marcao Arda Turan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar İbrahim Altay Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Gürkan, Malatya Otomobil ve Motosiklet Modifiye Fuarı'nı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:12:24. #1.12#