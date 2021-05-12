Başkan Gürkan'dan şehit ailelerine ziyaret
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Başkan Gürkan'dan şehit ailelerine ziyaret

Başkan Gürkan'dan şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehit Ramazan Günaydın ve Şehit Semih Özbey'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehit Ramazan Günaydın ve Şehit Semih Özbey'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit anne ve babası olmanın gurur verici olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Bizlerin rahat etmesi, vatan ve bayrakları için dişinizden-tırnağınızdan artırarak yetiştirmiş olduğunuz evlatlarınız canlarını verdiler. Allah şehadetlerini kabul etsin. Allah sizlere sabırlar versin, evlat acısı gibi acı yoktur. Bu acıya dayanmak ve sabretmekte çok zordur. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, her konuda yanınızda olma gayret ve çabası içerisinde olacağız" dedi. Şehit Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın babası Mehmet Günaydın ve Astsubay Başçavuş Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Gürkan'a teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından Başkan Gürkan Şehit Ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. - MALATYA

Başkan Gürkan'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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