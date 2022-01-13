Başkan Gürkan'dan 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneğine Ziyaret

MALATYA (Bültenler) - Malatya'da sporun ve sporcuların her zaman yanında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Süper Lig'de mücadele gösteren Yeni Malatyaspor'un her zaman destekçisi olan taraftarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Başkan Gürkan'ın derneklerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür eden 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Enes Sekman, "Bir yılı aşkın süredir derneğimizi kurduk ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurduğumuz günden itibaren Malatyaspor'dan sonra desteklediğimiz tek isim Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan. İnşallah Yeni Malatyaspor'umuz kötü gidişata son verir ve bizleri daha fazla üzmez. İnşallah taraftarın küstüğü Malatyaspor'u tekrardan sevdiririz" dedi.

Son maçlarda yapılan haksızlıklara karşı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Gençlerimizin gözlerinin parlaması, coşku içerisinde olması bizim için de geleceğe güvenle bakma noktasında gelecek açısından kaygısız bir emanet olgusunu zihnimizde oluşturuyor. Yeni Malatyaspor Malatya'mızın ortak paydasıdır. Malatyalı olan herkes Malatyaspor'u sever, Malatyaspor'un başarısından gururlanır, sevinç duyar mağlubiyetinde üzüntü duyar. Sadece Malatyalılar Malatyaspor'un başarısında sevinmez. Malatya'dan yolu geçen herkes, Malatyalıları tanıyan herkes Malatyaspor'da Malatyalılara olan sevgisini tezahür ettirir.

Son süreç içerisinde kötü bir gidişat var. Bununla ilgili yönetimle, teknik heyetle ve futbolcularla görüşmelerimizi sık sık yapıyoruz. Ayrıca son iki maçta kırmızı kart ve penaltılarımızın verilmemesi Malatya'nın 6 puanına mal olmuştur. Belki şu anda o puanlar olsa 21 puanda ve düşme hattının içinde değil yukarıda olacaktık. Bunun için özellikle hakemlerin gösterdiği tutum ve davranışların devam etmeme noktasında ve Malatyaspor'un hak kaybının olmaması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştüm. Bu tutum ve davranışların Malatyalıları üzdüğünü ifade ettim ve kendileri de ben maçları ekranlarda izledim hakikaten Malatya ve Malatyaspor haklı. Bununla ilgili federasyon başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu ve yükümlülüğü yerine getireceğim dedi. Bundan sonra gönderilecek hakemlerin daha objektif, daha tarafsız hakemlerin gönderilmesi noktasında gerekli titizliği göstereceklerini söyledi.

Malatyaspor taraftarlarımız geçmişte Türkiye'nin en centilmen taraftarı olarak seçildi. Ben inanıyorum ki bugünün gençleri yine önümüzdeki süreç içerisinde pandemi sürecinden kurtularak sahaları doldururuz. Coşku içerisinde takımımıza taraftar olma ve futbolcularımızı teşvik etme noktasındaki tezahüratları yaparız. Önümüzdeki süreçte ligde kalmamız için gerek TFF nezdinde, gerek yönetim nezdinde, gerek teknik heyet nezdinde gerekse futbolcular nezdinde yakinen takip edeceğimi ifade etmek istiyorum. Bu anlamda takımımızı ve teknik heyetimizi Göztepe maçı öncesinde ziyaret ettim. Teknik heyete düşünce ve duygularımı ifade ettim. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız bundan sonraki süreçte kötü gidişe dur diyeceklerini ifade ettiler. Bizimde düşüncemiz bundan sonraki süreçte galibiyet serileri almamızdır" diye konuştu.

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