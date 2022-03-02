Başkan Güngör: "Her hanenin ayrı bir güzelliği var" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Güngör: "Her hanenin ayrı bir güzelliği var"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Güngör:

Kahramanmaraş'ta ev ziyareti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik" dedi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta ev ziyareti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik" dedi.

Başkan Güngör, bir dizi aile ziyareti gerçekleştirdi. Serintepe, Osman Gazi ve Karacaoğlan mahallelerinde Mutlu, Üzüm, Uzun, Azınarığ ve Çomruk ailelerinin misafiri olan Başkan Güngör, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Güngör, gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından tüm ailelere misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Başkan Güngör, "Hemşehrilerimizle, esnafımızla bağımız çok güçlü. Bu akşam da vatandaşlarımızın hanelerine misafir olduk. Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik. Ziyaretlerimizde bizleri muhabbetle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: Her hanenin ayrı bir güzelliği var

Başkan Güngör: Her hanenin ayrı bir güzelliği var

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Karacaoğlan, Osman Gazi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title