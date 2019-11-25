Başkan Güney'den personele dayanışma yemeği

25.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:42

Susurluk Belediyesi tarafından organize edilen dayanışma yemeğinde Belediye Başkanı Nurettin Güney, tüm belediye çalışanları ile bir araya geldi.



Belediye Başkanı Güney yemek öncesi masaları gezerek, katılım sağlayan personel ile sohbet etti. Çalışmalarında başarı gösteren personellerine ödül töreni yapılmasının ardından yemekte bir konuşma yapan Başkan Güney; "Belediyesi personelinin oluşturmaya çalıştırdığımız çalışma arkadaşlığı, ekip ruhu ve aile bilincinin sonuçları, şehrimizde görünmeye başlandı. Bu yolda sadece personelimizden değil, şehir esnafımızın ve hemşerilerimizin desteklerini ve emeğini de her zaman yanımızda hissettik. Herkesin yardımlaştığı yerde işlerin yarım kalmaz. Devamlılığın önemini biliyor ve şehrimiz için hep beraber iyi hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Tüm birimlerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte canla başla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve yemeğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Dayanışma yemeğin ardından Başkan Nurettin Güney, personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Belediye Park düğün Salonunda düzenlenen yemeğe Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çetin, Sibel Sarı, Belediye meclis üyeleri, Belediye birim müdürleri ile belediye personeli katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA