Başkan Günel, 'Kutup Kahramanı' ile buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı tekneyle dolaşan 4'üncü Türk denizci olarak tarihe geçen ve "Kutup Kahramanı" olarak anılan ünlü denizci Erkan Gürsoy ile buluştu.

Kuşadası'na gelen ve Setur Marina'ya demirleyen Erkan Gürsoy'u kendi imkanları ile alüminyumdan imal ettiği "Altan Girl" isimli teknesinde ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda denizciliğin gelişmesi için fikir alış verişinde bulundu.

Burdur'un Bağsaray kasabasından çıkıp hayallerinin peşinden giderek Kanada'ya yerleşen Gürsoy, orada kendi imkanlarıyla yaptığı 'Barış' adlı tekne ile 1993-1995 yıllarında 'dünyanın etrafını tekne ile dolaşan '4'Üncü Türk denizci' unvanını kazandı. İkinci seyahatinde de North West Passage'ni (Kuzey Batı Geçidi) geçen en yaşlı 'Türk Denizci' unvanını kazanan Erkan Gürsoy, tüm teknelerini alüminyum ile imal ediyor. Kuşadası Setur Marina içerisinde demirli alüminyumdan imal edilen"Altan Girl" isimli teknede gerçekleşen ziyaretten çok mutlu olduğu belirten"Kutup Kahramanı"Erkan Gürsoy,"Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'in ziyaretinden çok mutlu oldum. Bu ziyaret beni onurlandırdı. Kuşadası'nın denizciliğe çok meraklı bir belediye başkanına sahip olması büyük avantaj ve çok da sevindirici. Kuşadası, kendi ismini taşıyan bir körfeze sahip olmasına rağmen denizciliğin geliştirilememiş olması üzücü. Ancak, sayın başkanın bu konudaki düşünceleri bizlere umut veriyor"dedi.

"Erkan Gürsoy'un fikirlerinden faydalanacağız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Erkan Gürsoy'un Türk denizcileri için bir kahraman olduğunu belirterek,"Sayın Gürsoy, dünyayı dolaşan dördüncü Türk ünvanlı ve uluslararası alandı isim yapmış bir denizcimiz. Kutup Kahramanı olarak anılması da Sayın Gürsoy'un ne kadar önemli bir isim olduğunu ortaya koyuyor. Kendisinin dünya turunu gerçekleştirdiği tekneyle Kuşadası'nı ziyaret etmesinden çok mutlu oldum, onur duydum. Kuşadası olarak Sayın Gürsoy'dan faydalanmak, onun fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Bizlere gösterdiği yakın ilgiye ve alakaya teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Dünyanı tekneyle dolaşan 4. Türk Erkan Gürsoy kimdir ?

1947'de Burdur'un Bağsaray köyünde doğdu. İlköğretimini köyde, ortaöğrenimini Burdur Sanat Enstitüsü'nde, yükseköğrenimini de Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda gördü. İki sene öğretmenlikten ve askerlikten sonra yurtdışına çıktı. İngiltere'de iki yıl dil öğrendikten sonra Kanada'ya yerleşti. On sene öğretmenlik yaptı. Bu yıllarda aynı zamanda 53 feet boyunda çelik bir yelkenli tekne inşa etti. Barış adını verdiği bu tekneyle 1993-1995 arasında 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren dünya turunu gerçekleştirdi.

Seyahatten sonra kendi tasarımı olan, çeşitli ölçülerdeki alüminyum servis botlarının imalatına başladı. Aldura markasıyla yaptığı bu teknelerden 122 tane inşa edip Kanada ve ABD'de satış yaptı. Aynı aileden olan Altan Girl teknesini kendisi için yapıp 1 Nisan 2014'te Kanada'nın batısından (Nanaimo) yola çıktı ve Northwest Passage'ı geçerek Kuzey Atlantik ve Akdeniz yoluyla 23 Ocak 2015'te Çanakkale'ye ulaştı. Bu yolculukla, Kuzey Buz Denizi'ni geçen ilk Türk denizci ve dünyada da, bu suları tek başına aşan en yaşlı denizci oldu.

44 yıl ayrılık ve bu yolculuktan sonra yurduna dönüp Kanada'da geliştirdiği beceriler ile kendi dizaynı olan ve "Beşmaran" adını verdiği alüminyum teknelerin imalatına köyü Bağsaray'da başladı. Gürsoy, İngitere'de tanıştığı eşi Renay ile 1976'da evlendi. Oğlu Marlen ve kızı Haley evli ve yaşamlarını Kanada'da sürdürüyorlar. - AYDIN

Kaynak: İHA