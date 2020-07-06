Başkan Günel'in yol yapım seferberliği devam ediyor
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Başkan Günel'in yol yapım seferberliği devam ediyor

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Günel'in yol yapım seferberliği devam ediyor
06.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:04

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin kalbi durumundaki Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar son aşamaya gelirken Bayraklıdede ve Kadınlar Denizi Mahallelerinde yol yapım seferberliğine başlandı.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmek için gerçekleştirdiği yol yapım, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin farklı mahallelerinde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmalarına gece-gündüz demeden devam ediyor. Kuşadası'nın merkezinde bulunan Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar neredeyse son aşamaya gelirken, Yavansu Mahallesi'nde bulunan 15 sokağa kilit parke taşı döşendi. Ekipler son olarak kenti ziyaret eden turistlerin en çok tercih ettikleri Bayraklıdede ve Kadınlar Denizi mahallelerinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Bayraklıdede Mahallesi'ne 4 bin 550 metrekare sıcak asfalt döküldü

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 4 bin 550 metrekare alana sıcak asfalt döküldü. Asfalt dökülen sokaklara bordür de döşenecek. Önümüzdeki günlerde mahallede bulunan 3 sokakta daha yol yapım çalışması gerçekleştirilecek.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde değişim devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe turizminin merkezi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde de yol yapım çalışması yürütüyor. Mahallenin sahil bandında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını vatandaşlar büyük bir memnuniyetle karşılarken bölgede bulunan ara sokaklara Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt dökülüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallede bulunan toplam 3 bin 328 metrekare alanda yol yapım çalışması gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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