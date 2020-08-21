Başkan Günel, Güzelçamlı'da vatandaşı dinledi
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Başkan Günel, Güzelçamlı'da vatandaşı dinledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile vatandaşın ayağına kadar gidip talep ve sorunları yerinde dinlemeye ve incelemeye devam ediyor.

Başkan Günel, Güzelçamlı'da vatandaşı dinledi
21.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:49

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile vatandaşın ayağına kadar gidip talep ve sorunları yerinde dinlemeye ve incelemeye devam ediyor. Göreve geldiğinde "Benim makamım sokaklar olacak" diyen Belediye Başkanı Ömer Günel'in bu kapsamda Mobil Ofis Hizmet Aracı ile gerçekleştirdiği ziyaretlerin son durağı Güzelçamlı Mahallesi oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın yer aldığı Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette; Belediye Başkanı Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve bölgeden sorumlu Belediye Meclis Üyesi Hasan Çelik ile Birim Müdürleri eşlik etti.

Sorunları tek tek dinleyip not aldı

Yaklaşık 4 saat süren alan gezisinin ilk ayağında Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı ile bir araya geldi. Muhtar Remzi Atıcı'dan problem yaşanan yerler hakkında bilgi alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, daha sonra Liman Caddesi ve ara sokaklarda yapılan parke ve bordür döşeme çalışmalarını inceledi. Güzelçamlı Mahallesi sakinlerinin taleplerini de dinleyip tek tek not alan Belediye Başkanı Ömer Günel, mevcut sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

"Baştan aşağıya yenileyeceğiz"

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki sorunları çok yakından takip ettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Göreve geldiğimizden bu yana Güzelçamlı'ya 20 yılda yapılmayan hizmeti 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaptık. 2019 yılında Güzelçamlı Mahallesi'nde 200 bin metre kare sathi kaplama yol ile bordür taşı döşeme çalışması gerçekleştirmiştik. Bu sene yine farklı sokak ve caddelerin zeminine 40 bin metre kare bordür taşı döşedik. Yıl sonuna kadar hedefimiz 60 bin metre kare daha sathi kaplama yol ile bordür taşı döşeme çalışması yapmak. Toplamda 300 bin metre karelik bir alanı baştan aşağıya yenileyeceğiz. Ayrıca Eylül ayından itibaren Kuştur mevkiinden başlayarak Güzelçamlı'nın çıkışına kadar olan alandaki bütün refüjleri de elden geçireceğiz" dedi.

Kuşadası'nda girilmedik mahalle ve sokak bırakmayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, " Vatandaşa hizmet ettikçe, yüzlerdeki gülümseme ben ve ekip arkadaşlarıma çalışma azmi veriyor. Kuşadası'nı hep birlikte hak ettiği yere ulaştıracağız. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

-"İşbirliğinden doğan uyum vatandaşa hizmet olarak dönüyor"

Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinden bu yana kentin sorunlarını çok yakından takip ettiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin iş birliği içerisinde çalışmasından doğan uyumun kente hizmet olarak geri döndüğünü belirten Atıcı, "Güzelçamlı'ya yaklaşık 20 yıldır alt ve üst yapı yatırımı yapılmıyordu. Ancak bu durum Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle değişti. Her iki belediyenin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sayesinde sorunlarımız hızla çözülüyor. Güzelçamlı Mahallemizin en büyük sorunlarından biri yıllardır imalat yapılmayan sokak ve caddelerimizin köstebek yuvası haline dönüşmesiydi. Son 1.5 yılda yapılan imalatlar ile bu derdimiz ortadan kalktı. Yenilenen park ve bahçelerimiz ile Güzelçamlı mahallemiz artık daha güzel. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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