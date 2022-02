Başkan Günel: "2022 Davutlar Mahallesi'nin yılı olacak"

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi Hizmet Binası'nda vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, yaşama geçirdikleri ve planları dahilinde olan projelerle ilgili bilgi verdi. Davutlar Mahallesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Ömer Günel, "2022 yılı Davutlar Mahallesi'nin yılı olacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yaşanan aksaklıkları birinci ağızdan dinlemek ve sorunlara daha hızlı çözüm üretmek için gerçekleştirdiği halk buluşmalarına devam ediyor. Başkan Ömer Günel, bu kapsamda son olarak Kuşadası Belediyesi Davutlar Mahallesi Hizmet Binası'nda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Son 2 yıldır Davutlar Mahallesi ve çevresine yapılan yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik ve Cumhuriyet Halk Partisi Davutlar Mahallesi Komisyonu üyeleri de eşlik etti.

Davutlar Mahallesi'nde esnaflık yapan Serhat Aydın, Belediye Başkanı Ömer Günel'in kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Başkanımız mahallemize çok büyük önem veriyor. Bizler de bunun farkındayız. Bugün de bizzat buraya gelerek sorunlarımızı bire bir dinledi. Kendisine her türlü talep ve eksiklikleri iletme fırsatı bulduk. Bir belediye başkanının her zaman halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmesi çok güzel bir davranış. Bizlere gösterdiği ilgi ve alaka için Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de göreve gelmelerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyum ve iş birliği sayesinde Davutlar Mahallesi'ne ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çekerek " Kuşadası Belediyesi olarak Nisan 2019'dan bu yana Davutlar Mahallesi'ne 75 bin 286 metrekare yeni yol kazandırdık. 2022 yılında da çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlgili kurumlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile 20 sokak ile 2 caddenin alt ve üstyapılarını bütünüyle yeniledik. Çalışmalarımız Fatih Caddesi, Tütüncü, Arapçı, Hazar ve Kavak sokaklarda devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ayrıca İstiklal, Menderes ve Atatürk caddelerine toplam 50 bin metrekare sıcak asfalt dökeceğiz" dedi.

Davutlar Mahallesi'nin Kuşadası'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, "Göreve geldiğimizde iki mahalleye pozitif ayrımcılık yapacağımızı söylemiştik. Bunlar Davutlar ve İkiçeşmelik mahalleleriydi. Ne yazık ki bu iki mahalle uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış bölgelerdi. Geçen sene İkiçeşmelik Mahallesi'ne neler yaptığımız ortada. 2022 yılı Davutlar Mahallesi'nin yılı olacak. Güzelçamlı'ya gidiş ve dönüşlerde kullandığımız yolu 3 ay süren görüşmelerin ardından Kara Yolları Bölge Müdürlüğü'nden devraldık. Bölgede ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarına başladı. Ardından biz üstyapı işlerini yapacağız. Bu sene sadece Davutlar Mahallesi'nde 300 bin metrekare yol yapım çalışması yürütmeyi planlıyoruz. Ayrıca farklı projelerle de bölgede yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.