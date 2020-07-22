Başkan Gündoğdu'dan kan bağışı kampanyasına destek Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu destek verdi.

Ferizli Belediyesi ve Türk Kızılay Ferizli Şubesi'nin işbirliği kapsamında"Kan Ver, Hayat Kurtar" sloganıyla bir kampanya başlatan Kızılay'a ilgi yoğundu. 21 Temmuz Salı günü saat 10.00 ile 19.00 arası gerçekleştirilen kampanyada kan bağışları sosyal mesafe kuralları göz önünde tutularak gerçekleştirildi.

Korona virüsü salgınıyla beraber kan stoklarındaki azalma üzerine Türk Kızılay'ı bağış çağrısı yapmıştı. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da, bu çağrıya yanıt verdi. Başkan Gündoğdu, Ferizli İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Cezaevi Komutanı Salim Çetinkaya, Ferizli İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay, Ferizli Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ile birlikte SODAM(Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi)'da Kızılay kan bağışı noktasına geldi.

Kızılay yetkililerinin korona virüsün kan bağışıyla bulaşmadığına dair açıklamasını hatırlatan Başkan Gündoğdu, Ferizlililere kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunurken, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Bugünlerde toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Gündoğdu, kan bağışçılarını Kızılay'ın bağış noktalarına davet etti.

Kaynak: Bültenler