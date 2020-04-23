Başkan Gündoğdu çocukları evlerinde ziyaret etti Sakarya'da, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocukları ziyaret etti.

Sakarya'da, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocukları ziyaret etti.

Çocuklara boyama kitabı ve balon hediye eden Gündoğdu, geleceğin teminatı olan çocukları korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Çocukları, bayramlarında yalnız bırakmak istemediklerini aktaran Gündoğdu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, çoçuklarımıza bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettik, aileleriyle de görüşerek kutladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA