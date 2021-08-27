Başkan Gümrükçü, koku sorunu için sahaya indi
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Başkan Gümrükçü, koku sorunu için sahaya indi

Başkan Gümrükçü, koku sorunu için sahaya indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son zamanlarda ilçenin farklı noktalarında meydana gelen koku sorununun kaynağını tespit etmek amacıyla arıtma tesisinde ve derelerde incelemelerde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son zamanlarda ilçenin farklı noktalarında meydana gelen koku sorununun kaynağını tespit etmek amacıyla arıtma tesisinde ve derelerde incelemelerde bulundu.

Çiğli'de, vatandaşların şikayetçi olduğu koku sorununu çözmek için adeta seferberlik ilan edildi. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Dereler Şube Müdürü Onur Yıldız ile birlikte İZSU Arıtma Tesisi ve derelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Gümrükçü: "Çözüm için iş birliğine hazırız"

İncelemelerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Gümrükçü, "Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte derelerde meydana gelen koku sorununun kaynağını tespit etmek ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla incelemelerde bulunduk. İZSU tesisini inceledik. Kent içi dereler de de ciddi bir kirlilik olduğu yönünde duyum aldık. Derelerin koku yapma ihtimali nedeniyle dereleri gezdik. Gördüğümüz o ki kentin içinden geçen derelerin bazıları kurutma kanalı olarak kullanıyor, Bu dereler geçmişte Gediz Nehri'nin uzantıları. Bu derelerin temizliğinin sağlanması da Çiğli'deki koku probleminin önlenmesi açısından önemli. İZSU yetkilileri kendi üzerlerine düşenleri yerine getirdiklerini ifade etti. Devlet Su İşlerinden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu derelerin temizlenmesi için Çiğli Belediyesi olarak biz işbirliğine hazırız. DSİ Bölge Müdüründen de randevu talep ettik, önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Belediyemiz çevre komisyonu da AOSB'de yerinde inceleme yaptı, onların tespitleri, Çevre İl Müdürlüğünün açıklamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de geri dönüşleri doğrultusunda Çiğli Belediyesi olarak gerekli kurumları harekete geçirerek koku sorunun önlenmesi için elimizden gelini yapıyoruz" dedi. - İZMİR

Başkan Gümrükçü, koku sorunu için sahaya indi
Başkan Gümrükçü, koku sorunu için sahaya indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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