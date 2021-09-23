Başkan Güler: "Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer"

AYDIN (İHA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyete geçen Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ; "Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer" dedi.

Bir dizi ziyaret için Köşk'e gelen Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile birlikte ilçede faaliyete başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezini ziyaret etti. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleri sonucunda Belediye Hizmet Binası zemin katında faaliyete başlayan Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'nı ziyaret eden Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Başkan Güler, personel ve yetkililerle bir süre sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezi'nin Köşk için önemli bir katma değer olduğunun altını çizen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Aydın'da açılacak olan ALO 144 Sosyal Yardım Hattı lokasyonunu ilçemize kazandırabilmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza yaptığımız ciddi girişimler sonucunda Çağrı Merkezi, Belediye binamızın zemin katında hizmet vermeye başladı. Bakanlığımıza bağlı 110 personeli bulunan Çağrı Merkezi İlçemiz ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacak. Bununla birlikte Alo 144 Çağrı Merkezi önümüzdeki süreçte ilçemize özellikle tanıtım anlamında fayda sağlayarak ilçemizdeki sosyal hayatın gelişimine de ivme kazandıracak. Hedefimiz, ilçemizi hak ettiği yere taşımak. Her yeni günde ilçemizi nasıl marka bir kent haline getiririz diyerek bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Köşkümüz için" diye konuştu. - AYDIN