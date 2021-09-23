Başkan Güler: 'Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Güler: "Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Güler:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyete geçen Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer" dedi.

AYDIN (İHA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyete geçen Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ; "Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer" dedi.

Bir dizi ziyaret için Köşk'e gelen Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile birlikte ilçede faaliyete başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezini ziyaret etti. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleri sonucunda Belediye Hizmet Binası zemin katında faaliyete başlayan Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'nı ziyaret eden Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Başkan Güler, personel ve yetkililerle bir süre sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezi'nin Köşk için önemli bir katma değer olduğunun altını çizen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Aydın'da açılacak olan ALO 144 Sosyal Yardım Hattı lokasyonunu ilçemize kazandırabilmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza yaptığımız ciddi girişimler sonucunda Çağrı Merkezi, Belediye binamızın zemin katında hizmet vermeye başladı. Bakanlığımıza bağlı 110 personeli bulunan Çağrı Merkezi İlçemiz ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacak. Bununla birlikte Alo 144 Çağrı Merkezi önümüzdeki süreçte ilçemize özellikle tanıtım anlamında fayda sağlayarak ilçemizdeki sosyal hayatın gelişimine de ivme kazandıracak. Hedefimiz, ilçemizi hak ettiği yere taşımak. Her yeni günde ilçemizi nasıl marka bir kent haline getiririz diyerek bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Köşkümüz için" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Güler: Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer

Başkan Güler: Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer

Başkan Güler: Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

 Dini nikahlı eşini öldüren adam kendisini savundu: Karım eve erkek alıyormuş

Dini nikahlı eşini öldüren adam kendisini savundu: Karım eve erkek alıyormuş

 Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı

Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Şenol Güneş Vladimir Putin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Güler: 'Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 09:50:03. #1.12#