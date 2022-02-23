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Başkan Gül, müftülük personeli toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Gül, müftülük personeli toplantısına katıldı

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Sungurlu'da yapılan Müftülük personeli toplantısına katıldı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Mil- Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Sungurlu'da yapılan Müftülük personeli toplantısına katıldı.

Sendikal teşkilatlanma çalışması için yurt gezisi çıkan Gül, Sungurlu Müftülüğünün Şubat ayı toplantısında katılarak, Sungurlu Mil-Diyanet Sen ilçe teşkilatını kurmak için burada olduğunu ve Sungurlu gibi ülkenin her köşesinden Mil-Diyanet Sen'e katılımlar olduğunu ifade etti. Yakında yetkiyi devralacaklarını da ifade eden Gül, daha güçlü bir Diyanet için tüm Diyanet camiasını birlikte çalışmaya davet etti.

Ziyarette Genel Başkan Gül'e genel başkan yardımcısı Hacıduran Namlı da eşlik etti. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Diyanet Sen, Sungurlu, Müftülük, Yerel, Haberler

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