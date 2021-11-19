Başkan Gökhan, Kesimoğlu ve Suavi'yi Makamında Ağırladı

KIRKLARELİ (Habermetre) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Sanatçı Suavi, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kesimoğlu ve Suavi'yi makamında ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaret nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette güncel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda Başkan Gökhan, Kesimoğlu ve Suavi'ye S. S Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Troiada Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünlerden ikram etti.

19. 11. 2021 14: 24

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