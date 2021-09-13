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Başkan Gökhan İnceleme Gezilerine Devam Ediyo

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Başkan Gökhan İnceleme Gezilerine Devam Ediyo

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerine devam ediyor.

Başkan Gökhan 13 Eylül 2021 Pazartesi günü gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında, Dümrek Köyü'ndeki hafriyat atıkları döküm yerinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik ekip eşliğinde alanı gezerek incelemelerde bulunan Başkan Gökhan, hafriyat atıkları döküm alanının kullanıma hazır hale getirilmesi amacı ile gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

13. 09. 2021 12: 04

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Haber: Başkan Gökhan İnceleme Gezilerine Devam Ediyo - Haberler
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