Başkan Geylani muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Geylani muhtarlarla bir araya geldi

15.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:54
Başkan Geylani muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 2021 yılı içerisinde belediyenin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek 2021 yılı içerisinde belediyenin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen köy ve mahalle muhtarları toplantısında, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani 2021 yılı içerisinde altyapı, üst yapı ve diğer projeler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Toplantıda mahallelerin sorunları ile ilgili istişareler yapılırken, 2021 yılı içerisinde yapılacak olan projeler ve çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Toplantıya Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. - BİTLİS

Başkan Geylani muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Geylani muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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