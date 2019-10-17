Başkan Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı

17.10.2019 17:15

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, belediye personeline kask dağıttı.



Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" kampanyası kapsamında belediye personeline kask dağıtımı gerçekleştirdi. Yeni Finike Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen kask dağıtım töreninde konuşan Başkan Geyikçi, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var kampanyası kapsamında belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımıza kask dağıtımı gerçekleştirdik. Unutmamalıyız ki güvenlik tedbirleri bizi hayata bağlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA