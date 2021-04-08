Başkan Gedüz meclis üyelerini salondan attı
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Başkan Gedüz meclis üyelerini salondan attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Gedüz meclis üyelerini salondan attı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gerçekleştirilen meclis toplantısında olaylar çıktı.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gerçekleştirilen meclis toplantısında olaylar çıktı. Gelenbe Mahallesi'ndeki arazinin satışının görüşüldüğü madde sırasında MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oyuna rağmen meclisten satış kararı çıkması üzerine mecliste gerginlik yaşandı. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz meclis üyelerini salondan atarken vatandaşlar da belediye önünde eylem yaptı. Karara tepki gösteren AK Parti'li bir meclis üyesi de partisinden istifa ederek karara red oyu verdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gerçekleştirilen belediye meclisinin nisan ayı toplantısında olaylar çıktı. Gelenbe Mahallesindeki arazinin satışıyla ilgili görüşülen madde esnasında Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Belediye Başkanı Gedüz, kendisine tepki gösteren meclis üyelerinden salonu terk etmelerini istedi. Bu sırada büyük tartışmalar meydana geldi. Yapılan oylamada MHP, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri 'Hayır' oyu kullanmalarına karşın AK Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla Gelenbe'deki arazi için satış kararı çıktı.

AK Parti'li meclis üyesi Nizamettin Gümüş de partisinden istifa ederek arazinin satışına 'red' oyu verdi. Başkan Gedüz ile İYİ Partili Meclis Üyesi Mustafa Özdemir ile CHP'li Meclis Üyesi Kemal Kınık arasında yaşanan istenmeyen görüntüler, toplantıya damga vurdu. Ayrıca Belediye binası önüne gelen çok sayıda Gelenbeli ise pankart açıp slogan atarak Başkan Gedüz'e tepki gösterdi.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ise belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Özellikle İlçe Emniyet Müdürü Sadık Demir ve görevli polis memurlarının sağduyulu yaklaşımları sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında salona 12 kişi alınınca bir çok kişi dışarıda kaldı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ün eleştirilerinden nasibini alan bazı muhtarlar ve Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da meclis salonunu terk etti.

Gedüz ve AK Parti grubu maddenin kabul edilmesi sonrası büyük sevinç yaşadı. - MANİSA

Başkan Gedüz meclis üyelerini salondan attı
Başkan Gedüz meclis üyelerini salondan attı
Başkan Gedüz meclis üyelerini salondan attı
Başkan Gedüz meclis üyelerini salondan attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:51:49. #1.14#
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