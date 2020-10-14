Başkan Fadıloğlu'ndan Esnaf Ziyareti
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Başkan Fadıloğlu'ndan Esnaf Ziyareti

14.10.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:43
Başkan Fadıloğlu'ndan Esnaf Ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çetin Emeç Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çetin Emeç Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske-temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Çetin Emeç Caddesi üzerinde hizmet veren esnaf ile bir araya geldi. Her esnafla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafın taleplerini dinledi. Çözüm odaklı çalışarak taleplerin üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Fadıloğlu, son dönemde yaşanan koronaviras nedeniyle herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, maske-temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Başkan Fadıloğlu, ziyaretlerinin ardından son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, İtfaiye Daire Başkanlığı Karşıyaka Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

Başkanımızın Ziyareti Bizleri Ziyadesiyle Mutlu Etti

Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu kaydeden esnaf Mehmet Serin, "Bugün Başkanımızın bizi ziyaret etmesi, bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımız, genelde biz esnafları sık sık ziyaret ediyor. Fakat son dönemde yaşanan pandemi nedeniyle uzun bir zamandır bir araya gelemiyorduk. Normalleşme dönemiyle birlikte Başkanımız, tekrar ziyaretlerini devam ettirmeye başladı. Bugün de işyerimizi ziyaret etti, istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Bizler de kendisine gerekli istek ve sıkıntılarımızı dile getirdik. Sağ olsun Başkanımız da isteklerimizin yerine getirilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Kendisi de bizden, maske-temizlik ve sosyal mesafe konusunda dikkat etmemizi istedi. Biz, Başkanımızdan ve yapmış olduğu tüm hizmetlerden memnunuz. Allah, kendinden razı olsun" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu'ndan Esnaf Ziyareti
Başkan Fadıloğlu'ndan Esnaf Ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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