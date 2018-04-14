Başkan Ertuş Güven Tazeledi

HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari Kadın Kolları 5.Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Münevver Ertuş yeninde başkan seçildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda yapılan kongreye, AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Canan Baran İzgi, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, Ak Parti Hakkari eski il başkanları Nurettin Fırat, Mehmet Ertuş ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Münevver Ertuş seçildi.

Başkan Münevver Ertuş, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, bundan sonra da kadın kolları teşkilatı olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - HAKKARİ