Başkan Eriş, zumba kursuna konuk oldu Ödemiş Belediyesi'nin yaz sezonu için açık alanda düzenlediği zumba ve pilates kursları kontrollü normalleşme ve sosyal mesafeye uygun şekilde başladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş eşi Selma Eriş ile birlikte kurs çalışmalarına konuk olarak Ödemişli kadınlarla birlikte zumba yaptı; "Sağlıklı yaşam için spor şart" dedi.

Ödemiş Belediye Kültür Merkezi bahçesindeki yeşil alanda hem eğlenmek hem de sağlıklı yaşamak isteyenleri buluşturan zumba ve pilates kursu dersleri sosyal mesafeye uygun şekilde yapılıyor. Eğitmen Eylem Sarıyer Çavuş yönetiminde Pazartesi ve Çarşamba akşamları 20.00'da düzenlenen kurslar büyük ilgi görürken Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş ile birlikte zumba kursuna konuk oldu. Ödemişli kadınlarla birlikte zumba yapan Eriş, her yaşta sporun sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaptı.

"Hem eğlence hem sağlıklı yaşam"

Eğitmen Eylem Sarıyer Çavuş ve kursiyerlere başarılar dileyen Eriş, "Bir yandan önlemlerimizi uygularken bir yandan da sosyal mesafeyi unutmadan sporu hayatımızın bir parçası yapıyoruz, sağlıkla yaşıyoruz. Kontrollü normalleşme şartlarına ve sosyal mesafeye uygun şekilde belediyemizin başlattığı zumba ve pilates kursuna katılan kadınlarımız Kültür Merkezimizin bahçesindeki yemyeşil çimlerde temiz havanın tadını çıkartıp hem eğleniyor hem spor yapıyor. Sağlıklı yaşam ve sosyalleşme için son derece önemli bir aktivite" dedi.

Zumba ve pilates kurslarının başvuruları Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılıyor.

Kaynak: Bültenler