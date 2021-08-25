Başkan Eriş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Mehmet Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ödemiş Belediyesi bünyesinde Otamış Halkın Marketi markasıyla üretilen ürünleri armağan etti. Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Eriş, Kılıçdaroğlu'nu Ödemiş'te düzenlenecek Süs Bitkileri Fuarı'na davet etti.

Başkan Eriş ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Otamış Halkın Marketi markası ile Ödemiş'in yazdığı yeni başarı öyküsünü anlattık.

Tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı kentimizde üretici kooperatiflerimizle işbirliğimizi, zor günler yaşayan hayvancılığımızı, süs bitkileri üretimimizi konuştuk. Tarihi Birgi'nin UNESCO Dünya Mirası yolculuğunu paylaştık. Üreticilerimizin sorunlarını, talep ve beklentilerini aktardık. Sayın Genel Başkanımızı Ödemiş Süs Bitkileri Fuarımıza davet ettik. Sayın Genel Başkanımız da Birgi'yi çok iyi şekilde incelediklerini ve her yeri tarih kokan, birçok medeniyete ev sahipliği etmiş bereketli toprakları mutlaka ziyaret etmek istediklerini belirttiler."

Kaynak: Bültenler