Başkan Ergün Soma heyetini ağırladı
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Başkan Ergün Soma heyetini ağırladı

Başkan Ergün Soma heyetini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve heyetini makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve heyetini makamında ağırladı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Çamzeybek, İlyas Şakrak, Ali Sezer ve Hüseyin Gündoğan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, konuklarına teşekkür etti. Başkan Ergün, TFF 2. Lig'e yükselen Somaspor'u tebrik ederken; Soma heyeti de Manisa Futbol Kulübü'nün TFF 1. Lige yükselmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti. - MANİSA

Başkan Ergün Soma heyetini ağırladı
Başkan Ergün Soma heyetini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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