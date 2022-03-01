Başkan Ergün, MHP MYK Üyesi Ödevli'yi ağırladı - Haberler

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Başkan Ergün, MHP MYK Üyesi Ödevli'yi ağırladı

Bültenler - Güncel
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Başkan Ergün, MHP MYK Üyesi Ödevli'yi ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödevli'yi makamında konuk etti.

MANİSA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle takip ettiğini belirten Ödevli, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödevli, Başkan Ergün'e iyi dilek temennilerini iletti. Başkan Ergün de, ziyaretleri nedeniyle Ödevli'ye teşekkür etti.

Bültenler - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, MEHMET ÖDEVLİ, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Haberler

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