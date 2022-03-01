Başkan Ergün, MHP MYK Üyesi Ödevli'yi ağırladı

MANİSA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle takip ettiğini belirten Ödevli, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ödevli, Başkan Ergün'e iyi dilek temennilerini iletti. Başkan Ergün de, ziyaretleri nedeniyle Ödevli'ye teşekkür etti.

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