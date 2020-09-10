Başkan Ergün MHP'li Akçay'a pandemi çalışmaları hakkında bilgi verdi
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Başkan Ergün MHP'li Akçay'a pandemi çalışmaları hakkında bilgi verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında ağırladığı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a pandemi sürecinde Manisa'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Ergün MHP'li Akçay'a pandemi çalışmaları hakkında bilgi verdi
10.09.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:40

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında ağırladığı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a pandemi sürecinde Manisa'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım da hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgınına karşı ilk günden beri tüm birimlerimizle mücadele ediyoruz. Aktif haldeyiz. İnşallah bugünleri de geride bırakırız" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların bu süreçte biraz daha duyarlı olması gerektiğini de belirtti. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda Akçay'a günün anısına özel bir tablo hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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