Başkan Ergün'den Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
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Başkan Ergün'den Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Başkan Ergün'den Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayınlayarak, tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilerine sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dileklerinde bulundu.

Başkan Ergün'ün 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mesajı şöyle: "Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle çocuklarımız da, 1 yılı aşkın bir süre okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına hasret kaldı. Uzaktan eğitim, EBA gibi yeni terimler hayatımızda yer edindi. 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin hasreti bitiyor ve çocuklarımız okullarına kavuşuyor. Geleceğimizin teminatı, devletimizin ve milletimizin temel direkleri çocuklarımız ve gençlerimiz; sizi en iyi şekilde yetiştirmek için çabalayan öğretmenlerinizin ve ailelerinizin emeğini boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Koronavirüsle mücadele noktasında devletimiz, okullarınızın temizliği noktasında her türlü tedbiri aldı. Sizler de belirtilen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederseniz, inşallah sağlık ve huzur içerisinde bir eğitim yılı yaşamış olursunuz. Bu duygularla 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni eğitim-öğretim döneminde başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize ve velilerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum. İyi dersler çocuklar."

Kaynak: Bültenler

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