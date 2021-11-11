Başkan Ergün'den MHP İl Başkanlığı'na İade-i Ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine atanan Murat Öner ve yönetim kurulu üyelerine, İl Başkanlığı binasında iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay da yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner ve yönetim kurulu üyeleriyle tek tek selamlaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Allah, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah" dedi. İlk olarak MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ile birlikte makamda istişarelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra partililerle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından ve projelerinden bahseden Başkan Ergün, partililerin de sorularını yanıtlayarak, bilgilendirmede bulundu. Ziyaret, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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