Başkan Ergün'den Küçük Alara'yı ağırladı

28 Ağustos 2019 tarihinde çıkan yangında itfaiye erleri tarafından kurtarılan ve yapılan kalp masajı ile hayata dönen 9 yaşındaki Alara Vardar, kendisini kurtaran itfaiye erleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kendisi ile görüşme isteğini geri çevirmeyerek, küçük Alara'yı mutlu eden Başkan Ergün, Alara ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.



Evlerinde çıkan yangında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri tarafından kurtarılan ve yapılan kalp masajı ile hayata bağlanan Alara Vardar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti. Alara Vardar'ın ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İtfaiye Çavuşu Cihan Yıldırım, itfaiye erleri Hilmi Yaraşan, Salih Akgün, Burak Arga, Serdar İpek ve Mustafa Altıok, Alara Vardar'ın Babaannesi Gülşen, Annesi Arzu ve Babası Turgay Vardar da yer aldı.



Çağatay Uluçay İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Alara Vardar, Başkan Ergün'e ziyaretinde çiçek vererek teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün ise Alara Vardar'a içinde çeşitli ürünlerin yer aldığı hediye paketlerinden takdim etti, Nutuk kitabı hediye etti. Başkan Ergün yapılan ziyaretteki konuşmasında, "Gelmiş geçmiş olsun, Allah beterlerinden korusun. Hayatta hiçbir şey insan sağlığından önemli değil. Her şeyden önemli olan can sağlığı. Bu güzel evladımız istemediğimiz, hayatın içindeki gerçeklerden, her an karşı karşıya kalabileceğimiz tehlikelerden bir tanesini yaşadı. Geçmiş olsun. Burada İtfaiye Dairesi Başkanımız, bütün görev alan kardeşlerimiz de aramızda. Allah hepinizden razı olsun. Verdiğiniz emekler ve katkılar için hepinize teşekkür ediyorum. Zor bir görev ifa ediliyor. Burada en kısa süre içinde olaya müdahale ediliyor. Biz de geçtiğimiz yıllar içinde hem Manisa Belediyesi döneminde hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi döneminde il genelinde oluşturduğumuz müfreze ve birimlerimizle, araçlarımızla en kısa sürede olaylara müdahale etmeye çalışıyoruz. Bunun bir karşılığı da burada. 2 dakika 20 saniye gibi bir sürede yangına müdahalede bulunulması bu evladımızı, bu canımızı hayatta tuttu. Ufak tefek yanıkları var, onlar da geçecektir. Küçük yaşlarda ben de bir kaza atlattım. Elimde yanık izi var. O, hayatım boyunca bana bir hatıra. Önemli olan insanın kendisini nasıl hissettiği, insanın kendisini kucaklaması. Yangından dolayı oluşan yanıklara hiç takılma Allah beterlerinden saklasın. Sana vermiş olduğum Nutuk kitabını mutlaka oku. Sizler bizim yarınlarımız, geleceklerimizsiniz. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin görevleri. Sizleri seviyoruz. İkinci baharını yaşadığın için hayata hoş geldin. Geçmiş olsun" dedi.



İtfaiye erlerine teşekkür plaketi takdim etti



Başkan Ergün, ziyarette itfaiye erlerine teşekkürlerini iletirken, "Cihan Yıldırım, teşekkür ediyoruz. Alara'yı yangından çıkartan ve sağlık ekiplerine teslim eden sen olmuşun. Arkadaşların da katkıları olmuş. Çok cesur bir davranışla hepiniz görev alarak zor bir görevi yerine getirdiniz. İnsan sağlığı kadar önemli bir şey yok. Başta Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcım Ali Öztozlu olmak üzere bütün çalışanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Başkan Ergün, ziyarette hazır bulunan ve yangından Alara'yı kurtarmakta görev alan İtfaiye Çavuşu Cihan Yıldırım, itfaiye erleri Hilmi Yaraşan, Salih Akgün, Burak Arga, Serdar İpek ve Mustafa Altıok'a teşekkürlerini ileterek, plaketlerini takdim etti. - MANİSA

