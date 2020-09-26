Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı
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Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı

26.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:17
Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ebediyete uğurladığı annesi merhume Nihal Ergün ve babası merhum Cemal Ergün için kentin 3 ayrı noktasında lokma döktürdü.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ebediyete uğurladığı annesi merhume Nihal Ergün ve babası merhum Cemal Ergün için kentin 3 ayrı noktasında lokma döktürdü.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, annesi merhume Nihal Ergün'ün vefatının yıl dönümünde annesi merhume Nihal Ergün ve babası merhum Cemal Ergün anısına kentin çeşitli noktalarında lokma hayrı gerçekleştirdi. Alaybey Cami, Karaköy Kırmızı Köprü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram edildi.

Merhume Nihal Ergün ve Merhum Cemal Ergün, lokma hayrı öncesinde yapılan dualarla anıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Vatandaşlar da Başkan Ergün'e bir kez daha başsağlığı dileklerinde bulunarak hayrın Allah katında kabul olmasını temenni ettiler.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen lokma hayrına katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve Cihad Taysi, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli daire başkanları katıldı. - MANİSA

Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı
Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı
Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı
Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı
Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı
Başkan Ergün'den anne ve babası için lokma hayrı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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