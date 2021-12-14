Başkan Ergün'den Akhisar'a Yeni Yıl Müjdesi

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Ziyarette, ilçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yeni itfaiye binası için Akhisar Belediyesi'nden yer tahsisi yapılırken, Başkan Ergün, yeni yılda mevcut itfaiye binasının olduğu alanda,"Gençlik Merkezi ve Büyükşehir- MASKİ Hizmet Binası" projesinin çalışmalarının başlayacağını müjdeledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu,Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da yer aldığı ziyarette Başkan Ergün ve Başkan Dutlulu yer tahsisi protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle, Akhisar'da yapılacak olan yeni itfaiye binası için Akhisar Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yer tahsisi yapıldı.

2022 yılında inşaat çalışmaları başlıyor

İmzalanan protokolün ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ben burada değerli başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Akhisar'ımızda mevcut bulunan itfaiye binamızı, değerli başkanımızın bizlere tahsis etmiş olduğu yere taşımak üzere ilgili protokolü imzaladık.Bununla ilgili de çalışmalara başlamıştık. Yer tahsisiyle ilgili değerli başkanımıza ve emeği geçenlere Manisalılar adına teşekkür ediyorum. Mevcut itfaiyenin bulunduğu alanda "Gençlik Merkezi ve Büyükşehir- MASKİ Hizmet Binası'nın yapımına da 2022 yılında inşaatına başlamış olacağız. Yer tahsisi yapılan alanda itfaiye binamızın yapımın ardından bu önemli projemize başlayacağız. Bu anlamda yer tahsisi anlamında değerli başkanımız katkıda bulundular. Sağ olsunlar" dedi.

"Hayırlı olsun"

Hayırlı olsun temennilerinde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, "Biz bugün Akhisar için alınan çok güzel haberler aldık. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz sizlere. Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda yenileme çalışmaları başlamıştı. Hilaliye ve Gölmamara yolunda prestij caddesi çalışmaları devam ediyor. Tabi esnafımız biraz sıkıntı çekiyor, inşallah kısa sürede onlar da güzel bir yola kavuşacak. İtfaiye Binası, Gençlik Merkezi ve Büyükşehir- MASKİ Hizmet Binası da Akhisar'ımıza hayırlı olsun. Hizmetleriniz için de teşekkür ederiz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Dutlulu, Başkan Ergün'e, Akhisar Belediyesi'nin kendi zeytinliklerini işleyerek elde edilen zeytinyağından hediye etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet