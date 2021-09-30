Başkan Ergün Arif Koşar'ı Konuk Etti

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, iş insanı Arif Koşar'ı makamında konuk etti.

Manisalı iş insanı Arif Koşar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Kendisini konuk ettiği için Başkan Ergün'e teşekkür eden iş insanı Arif Koşar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ziyareti nedeniyle iş insanı Koşar'a teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisalıların huzuru için saba sarf etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri Koşar'a armağan etti.

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