Başkan Erden, eskileri yaşatıyor
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Başkan Erden, eskileri yaşatıyor

Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, 2011 yılında başlattığı "Toplayalım, kaybolmasın" kampanyasını tekrar hayata geçirdi.

Başkan Erden, eskileri yaşatıyor
30.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:36

Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, 2011 yılında başlattığı "Toplayalım, kaybolmasın" kampanyasını tekrar hayata geçirdi. "Tekrar eskiciliğe başlıyoruz" başlığıyla açıklama yapan Başkan Erden, kampanyaya destek olması için Yenipazarlılara seslendi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde atalardan kalan eşyalar tekrar gün yüzüne çıkıyor. Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, 2011 yılındaki başkanlık döneminde başlattığı kampanyayı tekrar başlatarak, Yenipazarlılara seslendi. "Yaşadığımız ilçenin bir hafızası, bir hikayesi olsun" sloganıyla yola çıkan Başkan Erden, kültür varlıklarını korumak adına, atalardan kalan tüm belge, eski eşya, iğne oyası, giysi ve fotoğrafların toplanarak sergilenmesi için Yenipazarlılara seslendi.

Daha önceki başkanlık döneminde toplanan eşyaların eski belediye binasında sergilendiğini hatırlatan Başkan Erden, bir sebeple ortadan kaybolan bu hatıraları tekrar topladıklarını belirterek "Bu hatıralarımızın başlarına geleni biliyorsunuz. Atıldıkları yerlerden bulabildiğimiz, kurtarabildiğimiz kadarını çıkardık, şimdilik Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Kültür Merkezi'nin orta katına yerleştirdik. Tekrar, bu mirası hemşerilerimizin, misafirlerimizin, aslında tüm insanlığın hizmetine sunalım istiyoruz" dedi.

Babasının eşyalarını bağışladı

Tekrar hayata geçirdiği kampanya ile Yenipazarlılara seslenen Başkan Erden; "Ben, rahmetli babamın arabalarının, daha önce verdiklerime ek olarak birkaç orijinal parçasını daha ve kendi hayatımın farklı dönemlerinde kullandığım bazı eşyaları bağışlayarak, 'Toplayalım, Kaybolmasın' kampanyasını yeniden başlatıyorum" diyerek kampanyaya destek olmaları için Yenipazarlı vatandaşlara seslendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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