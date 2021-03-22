Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti
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Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti

22.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:02
Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzur evi sakinleriyle bir araya gelerek fidan dikti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzur evi sakinleriyle bir araya gelerek fidan dikti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde kalan yaşlıları unutmadı. Başkan Turgay Erdem kaplarını açmak için gün sayan Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin bahçesine huzurevinden gelen konuklarla birlikte ıhlamur ağaçları dikti. Turgay Erdem, "Bu hafta aynı zamanda Orman Haftası. O nedenle fidan dikerek her iki haftayı da kutlamış oluyoruz. Yaşlılarımız bizim için çok kıymetli. Onların hayat tecrübeleri, bilgi birikimleri bizim için her zaman yol gösterici olacaktır. Bizler vatandaşlarımıza yaşlılık dönemlerinde rahatlık sunmak istiyoruz, ikinci huzurevimizi de önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Yaşadığımız pandemi sürecinin en büyük mağdurları yaşlılarımız oldu. Uzun süre evlerine kapandılar. Huzurevinde kalan yaşlılarımız da sağlıklarını korumak için uzun süre dışarıya çıkamadı. Yaşlılar Haftası'nda onlarla bir araya gelerek, geleceğimiz için birlikte fidan dikmek istedik. Ben burada bulunan bütün büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı gönülden kutluyorum" dedi. - BURSA

Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle fidan dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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