Başkan Ercengiz'den kaza sonucu engelli kalan vatandaşa tekerlekli sandalye desteği
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Başkan Ercengiz'den kaza sonucu engelli kalan vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

11.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
Başkan Ercengiz'den kaza sonucu engelli kalan vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Burdur Belediye Başkan Ali Orkun Ercengiz, geçirdiği kaza sonucu engelli kalan İskender Fırat'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Burdur Belediye Başkan Ali Orkun Ercengiz, geçirdiği kaza sonucu engelli kalan İskender Fırat'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, engelleri aşmaya devam ediyor. Geçirdiği kaza sonucu engelli kalan İskender Fırat'ın evine ziyarette bulunan Başkan Ercengiz, İskender Fırat'a tekerlekli sandalye hediye etti. Yatağa bağımlı halde olan İskender Fırat'ı ziyaret esnasında konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Sağ olsun muhtarım haber verdi. Senin bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacın varmış en azından havalar güzelleşiyor dışarıya çıkıp gezip dolaşabilmek için bizde sana bir araba getirdik. Bu arabayı sana verelim hiç olmazsa bu yataktan kalkarak dışarı çıkıp temiz havaya çıkarsın. Güle güle kullan" dedi. - BURDUR

Başkan Ercengiz'den kaza sonucu engelli kalan vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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