Başkan Epcim, Ailelere Konuk Olmaya Devam Ediyor

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, kentin değişik mahallelerinde 7 ayrı aileye konuk oldu.

AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine aileleri ziyaret ederek, yeni yapılacak olan belediye projeleri hakkında bilgi veren Başkan Epcim; AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münaver Ertuş, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, AK Parti Eski İl Başkanı Mehmet Ertuş ve Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Güli Taş ile birlikte ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Epcim ve beraberindekiler, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Yüksekokul Müdürü Hikmet Yaşar ve komşularını, Biçer Mahallesi sakinlerinden Bedel Akar ve komşularını, Berçelan Mahallesi sakinlerinden Gülüstan Kahraman, Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Zeki Ateş ve komşularını, Biçer Mahallesi sakinlerinden H. Mustafa Özkan ve ailesini, Sümbül Mahallesi'nde ikamet eden Yüksel Duman ve ailesini ve Bağlar Mahallesi sakinlerinden Yıldız Harmancı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. 7 ayrı aileye misafir olan Başkan Epcim, belediyenin hizmetleri ve yeni yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Mahalle sakinleri ise, kentte yapılan hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek, bu hizmetlerin devam etmesini istediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA